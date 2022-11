Liga MX Femenil: Dayana Cázares visitó al América previo a la Gran Final

América Femenil tuvo visita de lujo en la Final de Ida ante Tigres. Y es que, Dayana Cázares, quien fuera jugadora de este club y que además formó parte del plantel que consiguió la primera estrella en 2018, acudió al Estadio Azteca para apoyar a su exequipo, al cual le recomendó no perder la cabeza para conseguir el título.

“Solo que hagan lo que saben hacer, que se concentren, que no pierdan la cabeza, que sigan el sistema de juego y con eso”, declaró Dayana para RÉCORD.

Asimismo, Cázares admitió estar feliz de regresar al Coloso de Santa Úrsula para alentar a las Águilas y recordó con nostalgia aquella Final contra las felinas de 2018, ya que admitió extrañar estar en la cancha.

“Feliz de venir a ver a mi exequipo, de verdad es un gusto que haya llegado a la Final otra vez”, comentó.

“Sí, de nuevo (Final vs Tigres). Son recuerdos muy bonitos, y pues a la vez tristes porque ya no estoy dentro de la cancha, pero siempre me va a dar gusto venir a verlas”, sentenció.

