Manchester City vs Brighton EN VIVO Premier League Jornada 21

La Jornada 21 de la Premier League abre el telón en el Etihad Stadium con un duelo que mide aspiraciones y momentos distintos. Los Citizens reciben al Brighton en un partido clave para no perder más terreno en la carrera por el título, mientras el campeonato entra en una fase decisiva.

El equipo de Pep Guardiola se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 42 puntos, producto de una campaña sólida pero irregular en semanas recientes. Trece triunfos, tres empates y cuatro derrotas sostienen al conjunto de Manchester, aunque la sensación es que deja escapar oportunidades importantes.

La distancia con los Gunners se amplía de forma preocupante. Hace apenas dos jornadas, los Ciudadanos se colocaron a solo dos puntos del liderato, pero dos empates consecutivos y la racha perfecta del Arsenal extiendieron la brecha a seis unidades, encendiendo las alarmas entre aficionados y analistas.

El golpe más reciente llegó ante los Blues, cuando todo parecía bajo control hasta que un gol de Enzo Fernández sobre la hora arrebató la victoria. La acción se viralizó rápidamente en redes sociales y refuerza la narrativa de un City dominante, pero vulnerable en momentos clave.

Los Ciudadanos no pueden ceder más terreno

De cara a este compromiso, Guardiola recibe una noticia relevante en defensa. Max Alleyne regresa anticipadamente de su cesión en el Watford para reforzar la zaga tras la lesión de Gvardiol, una variante que amplía las opciones en un tramo exigente del calendario.

El Brighton llega con confianza moderada tras vencer 2-0 al Burnley en la fecha anterior. Las Gaviotas se ubican en la décima posición con 28 puntos, resultado de siete victorias, siete empates y seis derrotas, y se colocan a solo tres unidades de los puestos que otorgan acceso a competiciones europeas.