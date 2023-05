Liga MX Femenil: Definidos los boletos a la Liguilla, por definir los cruces en Cuartos de Final

Con la sorpresiva victoria de Xolos Femenil ante Chivas en la cancha del Estadio Caliente, quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la Liguilla de la Liga MX Femenil, quedando por definir únicamente los cruces de Cuartos de Final.

Xolos Femenil acompañará a Tigres, América, Chivas, Pachuca, Rayadas, Bravas y Atlas en la búsqueda por el campeonato del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, luego de eliminar la esperanza de Toluca y Pumas por acceder a la Fiesta Grande.

Hasta el momento, con la goleada por 9-0 sobre Santos, Tigres Femenil se ubica en la cima de la tabla general de la Liga MX Femenil, aunque resta por jugar Rayadas, que podría llegar a 39 unidades para ser súper líder del Clausura 2023. Chivas perdió la oportunidad de escalar posiciones, al perder en la frontera, mientras que América se ubica en segundo lugar al vencer a Toluca.

Actualmente, los Cuartos de Final de la Liguilla enfrentaría a Tigres vs Xolos, América vs Atlas, Chivas vs Bravas y Pachuca vs Monterrey. Restan los encuentros de Rayadas ante San Luis y Atlas ante León.

En caso de ganar, Rayadas subiría a la primera posición, en caso de empatar, rebasaría a Pachuca y Chivas, por lo que se ubicaría en tercer lugar. En caso de perder, quedaría en el quinto sitio. En el caso de Atlas, en caso de ganar rebasaría a Bravas y se ubicaría en sexto lugar, en caso de perder o empatar permanecería en séptimo lugar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES FEMENIL: ¡LA 'MAGA' LO HIZO DE NUEVO! LIZBETH OVALLE ANOTÓ GOL OLÍMPICO