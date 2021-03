Liga MX Femenil: Familia de Alison González la ayudó a superar misoginia

Para la delantera de Atlas, Alison González, su familia ha sido un pilar muy importante en su exitosa trayectoria como futbolista. La actual líder de goleo de la Liga MX Femenil, con 11 tantos, sufrió de comentarios machistas y rechazos que la afectaron cuando decidió que quería jugar futbol; sin embargo, esas actitudes no fueron impedimento para luchar por su sueño y llegar al circuito rosa.

"Sí, cuando era pequeña. Creo que no me tocó como a todas las compañeras que tengo, pero no era muy normal que una mujer estuviera jugando futbol. En mi escuela y en mi caso sí sufrí un poco de esos comentarios (machistas y rechazo), pero con la ayuda de mis papás lo fuimos dejando a un lado y casi no lo tomaba en cuenta, pero sí, en alguna etapa de mi vida sí me afectó un poco", mencionó la delantera en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Por otra parte, la delantera de 19 años aseguró que a pesar de los bajos salarios que tienen las jugadoras en comparación a la Liga varonil, no ha pensado en dejar las canchas de futbol para enfocarse únicamente en sus estudios.

“Afortunadamente he contado con el apoyo de mis papás. Estoy enfocada en mis estudios y puedo vivir tranquila y estoy muy bien. A veces unas personas creen que es justo, otras que no es justo, pero realmente no nos hemos enfocado en eso. Entendemos que es un proceso largo y que estamos mejorando muchísimas cosas, pero no tratamos de enfocar nuestras ideas en eso”, agregó.

Asimismo, Alison comentó que está consciente que el proyecto de la Liga MX apenas va arrancando y tomará su tiempo para que puedan percibir salarios más altos, así como tener aún más espacios dentro de los medios de comunicación o generar más patrocinadores.

Sin embargo, las jugadoras de Atlas se mantienen firmes y concentradas en el buen nivel de juego que han demostrado en este Guard1anes 2021, trabajo que se ha visto reflejado pues se mantienen en la parte alta de la tabla con 20 puntos.

“Entendemos que es un proceso, apenas estamos empezando, los hombres ya llevan un tiempo ahí. Entonces, por eso los medios le pueden dar un poco más de difusión, nosotras estamos tranquilas realmente no prestamos atención en eso, estamos más enfocadas en lo que hacemos en cancha”, concluyó.

