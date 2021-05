Liga MX Femenil: 'Ganar el título no nos define', aseguró DT de Chivas

Chivas no será definido por el trofeo. El entrenador del Guadalajara Femenil, Édgar Mejía, reconoció que aunque en un principio pocas personas confiaban en ellas, ahora que está en la Final no se sienten superiores a ningún otro equipo, ya que el estilo y hambre de trascender es lo que caracteriza a sus dirigidas.

"No es la sensación que me queda, la que tengo y he tenido todo el tiempo es de perseverancia, de constancia y congruencia de todo el plantel, no solo las jugadoras, sino staff, cuerpo técnico, que han puesto un grano de arena enorme. Prácticamente, todo el equipo lo ha hablado, casi nadie creía en nosotros, pero así es el futbol. Ahora que estamos en la Final tampoco considero que seamos las mejores, la copa no nos define.

"Sí nos define el estilo y una filosofía y un hambre de trascender enorme. El equipo tiene ganas de trascender no solo en lo futbolístico, sino mandar mensajes potentes de garra y fortaleza a la gente que está pendiente del equipo. En la mente de un equipo está claro un objetivo, es simplemente la energía que tienen todas para darlo todo sin pensar más allá. Es pelear al cien, y que la consecuencia sea la mejor", aseguró el timonel rojiblanco en el día de medios.

Además, el ‘Chore’ aseguró que a él no le corresponde el hablar sobre unos posibles bonos para las jugadoras por haber llegado a la Final, pero destacó el deseo de conseguir buenos resultados deportivos de parte de sus futbolistas.

"Con respecto a los bonos, soy el menos indicado para hablar de ello. Amaury está apoyando en todos los sentidos al equipo y la institución está volcada con las jugadoras.

"Ellas tienen hambre de ganar y no es romanticismo, al equipo no le puedo meter el freno de mano. Les gusta estar volcadas hacia adelante y a mí también. Entregaremos alma, vida y corazón para traer la copa", puntualizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIRIAM GARCÍA: 'CHIVAS TIENE UN ADN GANADOR, COMPETITIVO Y DE UNIÓN'