Liga MX Femenil: Quedaron definidos los Cuartos de Final del Clausura 2023

Despues de que Monterrey consiguió pasarle por encima a al Atlético de San Luis, y Atlas empató con León, la clasificación de los ocho primeros lugares terminó por asentarse para dejar listos los enfrentamientos de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil.

Después de que las dirigidas por Eva espejo sacaron los tres puntos ante el equipo potosino, lograron por afianzarse en el primer puesto de la clasificación con 39 unidades. Esto les asignó automáticamente a Tijuana como su primer rival en esta Liguilla, lo que seguramente no desanima al conjunto regio debido a que en la temporada regular les ganaron 5-2 en el BBVA.

El segundo duelo tendrá como protagonista a las Tigres, quienes lograron cerrar de buena forma el campeonato al acumular 38 unidades que las posicionan en la segundo lugar, debido a esto se medirán ante Atlas. Si hablamos de un buen cierre de fase regular, la rojinegras no se quedan atrás al derrotar a León, Rayadas, Puebla y empatar con las Tuzas.

El siguiente enfrentamiento de estos Cuartos de Final será entre América y FC Juárez. La diferencia de goles terminó por ayudarle a las Águilas a conseguir el tercer peldaño de la clasificación, ya que terminaron la fase regular con los mismos 37 puntos que Chivas, solo que ellas realizaron 13 anotaciones menos. Por su parte, las Bravas llegan a esta Liguilla como la revelación del torneo, ya que por primera vez en su historia lograron alcanzar esta fase.

Finalmente, Guadalajara y Pachuca volverán a coincidir en una etapa eliminatoria en la historia de esta Liga MX Femenil. Este compromiso se perfila como uno de los más interesantes debido a que en la jornada 16 estas mismas escuadras ofrecieron un partido de ocho goles donde comenzó ganando el equipo de Jalisco, posteriormente las hidalguenses tomaron ventaja de 3 a 1, después el rebaño le dio la vuelta para poner el marcador 4 a 3; en la recta final Charlyn Corral terminó por empatar el compromiso.

PARTIDOS

MONTERREY VS TIJUANA

TIGRES VS ATLAS

AMÉRICA VS FC JUÁREZ

GUADALAJARA VS PACHUCA

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: LIGA MX FEMENIL: CHARLYN CORRAL SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA JUGADORA EN ANOTAR 20 GOLES EN UN TORNEO