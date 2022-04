Liga MX Femenil: Rayadas y Tigres no pudieron pasar del empate en polémico encuentro

No hubo goles en el Clásico Regio Femenil. Tigres dejó escapar la oportunidad de pelear por el liderato general en la última jornada al empatar con su acérrimo rival, que está a un punto de terminar primero en la Liga.

Como cada semestre el choque entre los equipos de la Sultana del Norte promete espectáculo y goles, sin embargo, en esta ocasión no fue así y dejaron sin celebraciones a sus seguidores que cumplieron fielmente a la cita a pesar de la tormenta que cayó en el Gigante de Acero.

Las Amazonas fueron las que crearon el mayor peligro, pero las atinadas intervenciones de Cecilia Santiago impidieron que el marcador se moviera.

LE ANULARON GOL A MONTERREY Desiree Monsiváis había anotado de cabeza para las #RayadasxFOX pero la abanderada marcó fuera de lugar, el partido sigue sin goles Monterrey 0-0 Tigres : FOX Sports

: https://t.co/6VPL5vKXHt pic.twitter.com/pLWHZKmn1y — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 26, 2022

Rayadas por su cuenta intentó responder, pero no salieron en su mejor noche y cortaron su racha de 17 goles en 5 partidos de forma consecutiva, no obstante, eso no evitó que perdieran y con el punto siguen siendo el principal candidato a quedarse con el primer lugar pues un punto ante Chivas en la última jornada les bastará.

TARJETA ROJA PARA MONTERREY Rebeca Bernal de #RayadasxFOX es expulsada por reclamos al central después de la marcación de una posición adelantada Monterrey 0-0 Tigres : FOX Sports

: https://t.co/6VPL5vKXHt pic.twitter.com/lPOmbMYx5a — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 26, 2022

Por su cuenta Tigres intentará por lo menos finalizar segundo lugar del campeonato ganándole al América en la jornada 17 en un duelo que podría ser denominado ya de Liguilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: RAYADAS BUSCARÁ VENCER A TIGRES PARA SEGUIR EN EL LIDERATO