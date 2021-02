Pumas Femenil 'saca las garras' por la UNAM en el Guardianes 2021

Las cosas en el Pedregal no marchan bien; sin embargo, en el Club Universidad, hoy, quienes están sacando las garras, son las mujeres, pues mientras los varones en el primer equipo, Sub 20 y Sub 17, no están en un mejor lugar en su categoría, ya que ninguno está arriba del 10, el cuadro femenil es el líder de la Liga MX Femenil.

Y es que las auriazules dirigidas por Ileana Dávila, se mantienen hasta el momento como el equipo número uno del futbol femenil en México, a pesar de tener una derrota, ya que de los cinco partidos que han jugado tienen tres triunfos, un empate y un descalabro, números que mantienen a Pumas femenil en la cima de la tabla general.

En lo que se refiere al primer equipo universitario, dirigido por Andrés Lillini, están viviendo un presente muy distinto al del torneo anterior, en el que a estas alturas (J5) estaba invicto y entre los mejores, ahora está en la décima posición de la tabla general y únicamente tiene una victoria.

Asimismo, en lo que respecta a los Pumas que participan en el torneo de la categoría Sub 20, hasta la Jornada 5 del Guard1anes 2021 se mantiene en el décimo lugar de su clasificación, pues los jugadores liderados por el técnico Carlos Humberto González sólo han ganado dos partidos y con ello acumulan únicamente seis puntos.

En tanto que el equipo que dirige Carlos Cariño y que representa a los Pumas en la categoría Sub 17 sólo han podido sumar cuatro puntos con un triunfo y un empate, números que lo dejan en el lugar número 13 de su tabla general.

Finalmente, los Pumas Tabasco, filial universitaria en la Liga de Expansión, dirigida por Alejandro Pérez, está en un lugar general mejor al de las demás categorías varoniles, pues se ubican en la posición ocho de la clasificación.

