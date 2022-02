Rubí Soto sobre el buen inicio de Chivas Femenil: ‘Queremos ser líderes de todo en el torneo’

Chivas Femenil quiere seguir conservado el liderato del circuito rosa y al mantenerse en la primera posición con un punto de diferencia con Monterrey, la mediocampista Rubí Soto aseguró que en este certamen buscarán destacar como un gran equipo.

“Sí es un poco de presión. No como lo mencionan las personas, creo que hemos tenido varios torneos en los que no hemos estado invictas, ni en primeros lugares y creo que esta vez estamos un poquito con presión porque no queremos perder ningún partido ni de visita ni de local, queremos seguir manteniéndonos en el primer lugar", comentó la jugadora en conferencia de prensa.

Las comandadas por Juan Alfaro visitarán a Querétaro, quienes por el momento se encuentra fuera de la zona de Clasificación y en lo que va de la competencia sólo han ganado un partido y podrían sacar ventaja de su situación para seguir en la parte alta de la tabla.

"Esta vez queremos ser líderes de todo en el torneo, en ofensiva, defensiva, en todo y vamos muy bien, por buen camino y no tenemos que soltarnos de ahí, porque cualquier equipo te compite. Debemos seguir escalón por escalón”, agregó.

Por otra parte, la jugadora del Rebaño habló sobre la gran mancuerna que ha hecho con su compañera Alicia Cervantes, quien en el actual certamen ha participado en tres partidos, en los que ha arrancado como titular y suma seis tantos.

"Me siento muy bien, tranquila de que sé que, si tiene una, la va a meter. Desde ahí inicia la presión. Si el equipo está unido, por eso está funcionando esto. Licha es una guerrera. La asociación con ella es genial", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES FEMENIL: TRANSFERENCIA DE STEFANY FERRER A LA NWSL FUE MEDIANTE CRIPTOMONEDAS