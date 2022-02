Tigres Femenil: Transferencia de Stefany Ferrer a la NWSL fue mediante criptomonedas

El conjunto de los Tigres Femenil sigue haciendo historia. En esta ocasión, realizaron la primera transferencia de una futbolista de la Liga MX Femenil a la National Womens Soccer League, sin embargo, también es la primera vez que el fichaje se realiza mediante criptomonedas como forma de pago; 'de la mano de Bitso'.

Fue a través de sus redes sociales, que el conjunto felino dio a conocer que Stefany Ferrer es oficialmente nueva jugadora de Angel City FC en la NWSL.

"Hoy seguimos haciendo historia. Tigres Femenil confirma la transferencia de Stefany Ferrer al Angel City FC, convirtiéndose en el primer traspaso de una jugadora de la Liga MX Femenil a un equipo de la National Womens Soccer League (NWSL), y también es la primera ocasión en la que se utiliza una criptomoneda como método de pago", se lee en el comunicado.

Transacción histórica entre Tigres Femenil y Angel City FC por Stefany Ferrer. — Tigres Femenil (@TigresFemenil) February 1, 2022

Por otra aparte, la institución le agradeció a la jugadora por su entrega al club durante los seis meses que perteneció a el.

"Agradecemos a Stefany por su compromiso y profesionalismo mostrado con el equipo a lo largo de estos seis meses en los que estuvo con nosotros, tiempo en el que logró conectarse con los aficionados de Tigres Femenil", redactó el equipo.

Stefany Ferrer le dedicó unas palabras de agradecimiento a Tigres.

"Me ha encantado esta experiencia con Tigres, me llevo en el corazón a su afición, hoy me toca partir a Los Ángeles con mucha emoción y vivir una experiencia donde seguiré mi camino como jugadora profesional", comentó.

Así mismo, la escuadra auriazul destacó que "la transferencia de Ferrer es la primera en la historia del futbol femenino que se realiza a través de criptomonedas, situación que se facilitó al contar con Bitso como uno de los patrocinadores de la institución felina, y a la disposición mostrada por el Angel City FC".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: AMÉRICA VENCIÓ A NECAXA; KATTY MARTÍNEZ MARCÓ DE NUEVO