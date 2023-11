Senadora Kenia López celebra que futbolistas vayan a ser escuchadas ante iniciativa de ley

La Liga MX Femenil y todos los deportistas profesionales son bienvenidos en la conversación, particularmente las jugadoras, y así lo expresó Kenia López Rabadán, senadora del PAN, quien desde el inició defendió el hecho de que las futbolistas debían ser escuchadas.

"Lo han hecho extraordinariamente bien, hoy son un referente para las mujeres en México porque las futbolistas han tenido que luchar contra todo como el patriarcado, lo han hecho muy bien,que las veamos por televisión abierta ha roto todos los estereotipos del mundo.

"Me dará más gusto ver a una mujer cobrando lo que cobra Messi y ahí hablaremos de igualdad, y para eso tenemos que hacer que todo funcione, y para eso había que generar un parlamento abierto; celebro que haya escucha para que se abra la mesa de trabajo y que podamos hacer una iniciativa formal para que juntos podamos hacer la mejor ley, porque todos y todas queremos igualdad salarial", expresó durante la reunión.

Incluso, la senadora reconoció que habría sido un error del Senado aprobar la iniciativa de ley sin haber escuchado a las futbolistas.

"Hay muchas cosas que son importantes, pero me quedo con agradecerle a la liga mexicana de futbol femenil que hayan traído propuestas concretas; por supuesto la discusión del salario donde las jugadoras estén interviniendo y por supuesto aportando, me parece que eso es absolutamente básico, tomar un referente desde la burocracia sin escuchar a las trabajadoras que serán sujetas a esta ley, no escucharlas habría sido un gran error de esta legislatura", expresó.

