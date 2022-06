Silvana Flores al llegar a Rayadas: 'Veo el nivel, veo la oportunidad y estoy emocionada'

De cara al Apertura 2022, las Rayadas hicieron oficial la llegada de su nueva jugadora extranjera Silvana Flores, quien llega precedente del Tottenham Hotspur de la Premier League y que al igual que su hermano Marcelo, también tiene experiencia jugando en las categorías inferiores de la Selección Mexicana.

"Pues me siento muy preparada, tuve una buena preparación con Selección (Mexicana) desde los 16 años en el Mundial y otra vez con la Sub 20 en dos premunduales, y los últimos cuatro años en Europa me han ayudado muchísimo", declaró la mediocampista en un video que difundió el conjunto regiomontano en sus redes sociales.

"Muchas experiencias con las mejores jugadoras del mundo y me siento muy lista para venir aquí y traer esa experiencia y esa preparación", agregó.

La jugadora nacida en Georgetown, Halton Hills, Canadá, de 20 años de edad se formó en las inferiores del Arsenal; sin embargo, fue con el Tottenham donde dio un salto al futbol profesional, por lo que al igual que él también seleccionado nacional Marcelo Flores, tampoco ha militado en el balompié mexicano y tendrá su primera experiencia en el circuito rosa.

"Me dio muchísima felicidad de verla crecer tanto (Liga MX Femenil) en tan cortito tiempo y por eso estoy aquí. Veo el nivel, veo la oportunidad y estoy muy emocionada de estar aquí y ser parte de esa Liga", indicó.

De este modo, Silvana Flores se suma a las jugadoras extranjeras que han apostado por jugar en la Liga MX Femenil, como la estadounidense Sarah Luebbert y la islandesa Andrea Hauksdóttir que defendieron los colores del América.

Asimismo, como la mexicana - canadiense están las jugadoras mexicanas que han emigrado al viejo continente como la portera Cecilia Santiago que cuido del arco del PSV de 2019 a 2021. Actualmente se encuentra Itzel González con el Sevilla, Kenti Robles con el Real Madrid y Charlyn Corrral que militó con el Levante y el Atlético de Madrid.

"Me dan buenas impresiones, por eso decidí firmar aquí. Han jugado muchas finales, son competitivas, tienen un estilo de juego muy bueno y me gusta lo que está haciendo Eva con el equipo. Estoy muy emocionada de estar aquí y meterme a la cancha", apuntó.

