Solange Lemos dejó al equipo de sus sueños para llegar a la Liga MX Femenil

Todo futbolista ha tenido el sueño de portar los colores de su equipo favorito, pero son pocos los que lo consiguen. Uno de estos casos fue la uruguaya Solange Lemos, que logró jugar con el Club Nacional, pero para este 2024 decidió dejar atrás su sueño para llegar a México.

Lemos llegó a Querétaro Femenil este Clausura 2024 como uno de los refuerzos más llamativos del club, ya que a su salida del 'Rey de Copas', algunos medios de Uruguay comentaron que este equipo estaba perdiendo a su joya. "Es algo muy bonito que la gente de Uruguay, más que nada la de Nacional, me reconozca de esa forma, también era un sueño para mí estar en Nacional ya que soy hincha de ese club", comentó la futbolista.

Respecto a su salida del club de sus sueños, la volante charrúa confesó que tomó está decisión para seguir creciendo como profesional: "Me dio un poco de tristeza dejarlos, pero era algo para mi crecimiento futbolístico, entonces yo creo que va más por ese lado".

Desde su llegada al territorio mexicano, la seleccionada celeste ha disputado cinco partidos, en los que ha podido aparecer en dos ocasiones como titular. Con este recorrido, la futbolista de Gallos dió su análisis de la Liga MX Femenil. "Creo que es una de las mejores ligas que hay acá y de las más vistas. Cuando llegué pensé que me iba a costar un poco más (la adaptación), pero me incluyeron bien en el equipo, me hicieron sentir muy cómoda, parte de la familia, creo que eso fue la base para que no me costara tanto el campeonato".

"Es competitiva, te das cuenta ya de todas las incorporaciones que tuvieron todos los clubes, Jenni Hermoso que se vino de Europa a jugar acá, Usme, por ejemplo también, es bastante competitivo y bueno, sabía que iba a costar la altura porque allá estamos a nivel del mar pero bueno bien", agregó Solange.

En esta primera aventura en territorio azteca, la dorsal 10 ha tenido la oportunidad de enfrentarse de forma seguida a tres de los equipos más fuertes de esta liga como los son Chivas y Rayadas, a las que describió como que "son bastante completos". Y opinó sobre el Top 5 de la liga. "Yo creo que tienen jugadoras claves que bueno, se ha visto en los partidos y en las competencias han habido muchos goles, bastante buenos, que por ejemplo en Uruguay no pasan esas cosas", finalizó.

