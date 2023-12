Thembi Kgatlana tras su llegada a Tigres: 'Vengo al mejor equipo de México'

Ya conocía a las Amazonas. A su llegada al aeropuerto de Monterrey, Thembi Kgatlana dio sus primeras palabras como nueva futbolista de Tigres, equipo que ya la conocía.

"He seguido al equipo durante un largo tiempo, conozco al equipo porque algunas compañeras vinieron a jugar en México, me mandaron links para mirar los partidos sé que es un equipo muy exitoso aquí en México. Para mí venir y unirme al equipo me hace feliz", mencionó al ex del Racing Louisville.

La delantera de 27 años no perdió la oportunidad de señalar que se está uniendo al mejor equipo de México: "Claro, vengo al mejor equipo de México, Tigres es el mejor, si no no me hubiera unido al equipo. Es mi primera vez en México. Estoy muy feliz de estar aquí, espero que los fans nos apoyen de la forma en que lo han hecho, espero poder ayudar al equipo para conseguir el éxito".

"Para mi es todo sobre los títulos, vi el éxito de Tigres y pensé, ¿por qué no?, he estado casi en todo el mundo, ahora es tiempo de venir a México", agregó Kgatlana a su llegada al aeropuerto.

Finalmente, la delantera sudafricana habló sobre lo que conoce de la afición de su nuevo equipo: "Sé que los fans son muy apasionados, lo vi en redes sociales, es algo que siempre he querido en mi carrera, cada que juego para un equipo y me pongo el uniforme quiero representar a toda la gente que va al estadio, para mi ver a la gente que apoya al equipo de mujeres es asombroso, porque el fútbol de mujeres se juega en todo el mundo".

