América Femenil hace oficial el fichaje de Mariana Cadena para el Clausura 2024

El subcampeón ya prepara el siguiente torneo. En América Femenil no perdieron tiempo y ya están anunciando a sus refuerzos; Mariana Cadena, defensa central proveniente de Rayadas ya está en el Nido para encarar su nuevo reto como azulcrema.

Anhela poder ayudar al equipo y dar ese pasito que les faltó el torneo anterior ya que se siente afortunada de que haya sido tomado en cuenta por el conjunto de Coapa.

"Cuando supe que el América me había contactado para mi fue una emoción muy bonita porque yo no sabía que otras opciones iba a tener, me emocionó mucho y la verdad estuve muy agradecida por lo que es América y lo que ha estado haciendo estos últimos semestres, estoy emocionada de poder aportar al equipo", reveló la propia jugadora en entrevista con el club.

La experimentada defensora de 28 años que ha sido seleccionada nacional es consciente de lo que significa ser jugadora de las Águilas y en cuanto llegó no dudó en comprometerse con el club y su afición.

"El club América significa un equipo grande, un equipo que quiere competir y que quiere hacer las cosas bien y creo que eso va muy bien conmigo, siempre he querido dar lo mejor de mi, siempre querer competir y ser mejor; y eso es lo que significa para mí", afirmó Cadena.

