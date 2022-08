Zellyka Arce: La futbolista de Atlas logró juntar sus dos grandes pasiones

Desde que era una pequeña, Zellyka Arce tenía claro que quería ser doctora. A pesar de que el camino no fue sencillo, logró organizarse para poder mezclar sus estudios con el futbol. Durante este proceso, contó con el apoyó del club y su familia para alcanzar su sueño.

"Sinceramente yo no recuerdo alguna otra carrera por la que haya estado interesada, desde que mi mamá me llevaba con mi pediatra le decía: yo quiero ser doctora. Me tocó que mi abuela materna tuviera una enfermedad, me tocó vivir ese proceso con ella, con mi familia, el no entender y esa desinformación que uno tiene cuando uno no está cerca del medio de las ciencias de la salud. ahí yo dije mamá, papá, si ya estaba segura ahora estoy segurísima, quiero estudiar medicina quiero ser doctora”, comentó Zellyka.

Durante este proceso, Zellyka confesó que hubo momentos en los que lloró e incluso se sentía mentalmente agotada. A pesar de esto, ella nunca pensó en dejar sus dos pasiones: "Nunca me pasó por la cabeza renunciar a ninguna de las dos cosas, claro que hubo días que yo de verdad ya no podía más, sinceramente yo había veces que decía no puedo, estoy cansada, estoy mentalmente agotada, hubo muchas veces que para serte sincera lloré, y lloré porque había sido un mal día en el fútbol por ahí un mal resultado y sabía que tenía que ir al hospital, que tenía guardia, que tenía que estar ahí 24 horas, era complicado por ahí controlar la parte emocional, la parte del cansancio, pero yo muy en el fondo siempre estuve segura de que tenía que acabar las dos cosas”.



Para poder completar su Licenciatura como médica cirujano y partera, la mexicana encontró motivación en su padres, además de que contó con el apoyo del club: "La motivación pues la verdad mis papás, ellos siempre felices de que yo haya escogido esa carrera pero sin su apoyo la verdad es que no hubiera podido terminar. La verdad soy fiel creyente de que los objetivos no se logran caminando solo y ahora si te puedo decir que tuve muchísimo apoyo por parte del club y por parte de los residentes del hospital en el que estuve en esta última etapa”.

