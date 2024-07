El director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano señaló que no se cumplió con el objetivo tras quedar eliminados en la Fase de Grupos, por lo que entiende que exista malestar y dudas sobre su continuidad, ya que reconoció se quedaron en la orilla.

“Siempre evidentemente que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas eso es natural no importa quién esté aquí, no importa la persona ni la trayectoria que esté aquí, solo hemos vivido y bueno yo que estoy en México y he estado en muchos procesos de fuera lo he visto siempre.

Yo haré un informe evidentemente esa decisión no me corresponde a mí haré un informe en dos semanas lo tendrá lo tendrá Iván y Juan Carlos y ellos son los que decidirán, pero el proceso evidentemente para mí está claro, no era evidentemente salir adelante mostrar una cara protagonista del equipo mexicano y hoy bueno hoy nos hemos quedado en la orilla” señaló.

De igual manera, señaló que la falta de contundencia fue la clave para que su equipo no lograra acceder a la siguiente ronda, por lo que enfatizó que de tener mayor calma, las cosas hubieran sido diferentes, ya que estuvieron carentes en opciones

“Evidentemente, hay resultados o hay objetivos que no se cumplieron y el más importante o uno de ellos era, evidentemente, avanzar. El equipo me parece que ganó en muchos otros aspectos. Creo que el equipo siempre fue adelante, siempre propuso, defensivamente fue muy fuerte, pero nos faltó contundencia, nos faltó posiblemente generar un poco más de opciones y las que pudimos haber tenido, tener un poquito más de claridad, más de calma para poder seguir adelante en esta copa”, agregó.

Al final, no quiso entrar en detalles respecto al tema arbitral y los dos penales que no le fueron marcador al equipo nacional mexicano en el duelo de esta noche, por lo que puntualizó que fueron otros los factores por los que fueron eliminados.

“A mí no me gusta mucho hablar del arbitraje. Es lo que es. Cada vez estamos... creo que hay más tomas, hay VAR, creo que cada vez tenemos más herramientas, o sea, tiene el fútbol más herramientas para poder tomar mejores decisiones. No lo sé. Y menos después de un partido que quedas eliminados no me gustaría hablar del arbitraje. Creo que luchamos hasta donde pudimos, hasta donde nos dio. Nos faltó contundencia y, bueno, el tiempo agregado, o si hubo una mano, no hubo, o si hubo un golpe, no hubo. Para el VAR, para el árbitro, no fue suficiente y aquí estamos”, concluyó.

