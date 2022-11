Chucky Lozano lanzó advertencia a rivales del Tri en Qatar 2022: 'Me gusta ganar siempre'

Hirving Lozano está a unos días de disputar su segundo Mundial, en el que llegará con más experiencia debido a que se ha ganado la titularidad con el Napoli en las últimas semanas.

Es por ello que el atacante mexicano lanzó una advertencia a los rivales del Tri durante una entrevista con TUDN, donde destacó las cualidades que ha tenido a lo largo de su carrera, tanto en clubes como en el combinado nacional.

"En campo soy un jugador que me entrego al máximo siempre en cada partido, trato de dar mi máximo siempre encada pelota, en cada jugada y bueno, me gusta ganar siempre", afirmó.

Asimismo, el Chucky habló sobre su adaptación en el futbol europeo, mencionando que al ser una cultura completamente distinta se vuelve complicado, no obstante, tanto él como su familia lograron salir adelante.

"Llegar al PSV fue muy complicado, con hijos y familia es muy complicado, porque cambias de escuela, casa, de todo. De país, de cultura de estar fuera de tu país, cuando en tu país te tratan de la mejor manera, está tu familia, tus amigos, todo, y venirte solo a otro país al otro lado del mundo es complicado, pero hemos tratado de manejarlo de la mejor manera, adaptándolo de la mejor manera y creo que vamos bien", señaló.

Por último, Lozano agradeció el apoyo que le han dado las aficiones del PSV y del Napoli, destacando que fuera del terreno de juego lo han respetado, por lo que buscará darles más alegrías, pues ese es su objetivo.

"La gente siempre me ha tratado muy bien, fuera de la cancha me ha respetado, siempre me animan, eso lo agradezco mucho a los fans del Napoli. Las cosas se darán, como todo jugador, uno quiere meter gol, poner asistencias y bueno, ojalá vengan cosas importantes", señaló.

