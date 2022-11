Héctor Moreno: 'Yo llevaría a Chicharito al Mundial de Qatar 2022'

Llevaría al Chicharo. Héctor Moreno confesó que él llevaría a Javier Hernández al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Nacional de México, pues es su amigo y es más fácil jugar con gente a la que quieres, pero señaló que respeta la decisión de Tata Martino, pues sabe algo que los demás no.

“Yo le llevaría a Chicharito, pero yo no soy el técnico, yo no veo detalles que una persona que dirigió al Barcelona, que estuvo en Cuartos de Final de un Mundial con Paraguay, que estuvo en Final de Copa América, algo más sabrá al momento de armar un equipo.

“Pero yo lo llevaría a Chicharito, primero porque lo aprecio un montón, es mi amigo y es más fácil jugar con amigos. Segundo, es un excelente jugador, es el máximo goleador y está pasando por un buen momento en la MLS”, analizó Moreno para Star Plus.

DESCALABROS DOLIERON

Moreno confesó que las derrotas ente Estados Unidos y Canadá en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 dolieron bastante en el equipo, pero espera que durante la Fase de Grupos las circunstancias sean diferentes en el plantel.

“Se pierde la confianza y se empieza esa bola de nieve que no fuimos capaces de parar durante la eliminatoria. Influyó esos dos partidos que fueron seguidos contra Estados Unidos y Canadá y es complicado revertir la situación, pero se logró porque en la eliminatoria quedamos en primer lugar emparados en puntos por encima de Estados Unidos.

“Se alaba muchísimo más al jardín de enfrente que al de tu casa. Creo que no se hizo tan mal trabajo y es cierto que se puede hacer mejor. Espero que en el Mundial podamos llegar a esa plenitud física, mental y futbolística”.

Para finalizar, Héctor Moreno habló sobre las críticas de la afición y de los medios de comunicación. “Hay veces que te gustaran más o menos las formas o las maneras que se hacen las críticas, las maneras de llevar un proceso tanto en el estadio con os aficionados, que tienen todo el derecho de reprochar o quejarse, en las mesas de análisis.

“Pero entiendo que es un espectáculo, es parte del negocio y no tengo ninguna queja. Sin embargo, me gustaría que hubiera más unión. Hay momentos que condicionan y hay partidos que en teoría que podrías ser en el trámite más sencillos.

“Pero se vuelven complicados por esa sensación, ese entorno y no es la culpa principal, pero se siente la necesidad de lo que dicen los medios de ganar, gustar y golear. Si no ocurre, se siente que no se está haciendo un buen trabajo”.

