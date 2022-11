Henry Martín sobre Memo Ochoa: 'Está hecho para momentos importantes'

Las actuaciones mundialistas de Guillermo Ochoa siempre sorprenden y Qatar 2022 no fue la excepción: el portero atajó un penalti a Robert Lewandowski, acción que evitó la derrota de la Selección Mexicana y de la que su compañero Henry Martin no está sorprendido, pues conoce la calidad del arquero.

"No me sorprende, creo que Memo ha hecho muy buenos Mundiales y creo se crece aún más ante rivales importantes y hoy lo demuestra. Está hecho para momentos importantes y hoy sale y da la cara por el equipo, no es casualidad", dijo para TUDN.

Ahora, el combinado Azteca espera su próximo duelo ante Argentina, plantel que recién perdió ante Arabia Saudita, resultado que los mexicanos esperan replicar, aunque están conscientes que no será un objetivo sencillo de cumplir.

"Esto es lo que pasa en el futbol. Creo que teníamos como favorito a Argentina y Arabia da la sorpresa. Es futbol, creo que mostró algunas debilidades y cómo se le puede jugar. Nosotros jugamos igual un partido muy bueno ante un gran rival, falta mejorar algunas cosas, pero vamos por buen camino", expresó.

