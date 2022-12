Jorge Campos tras desastre del Tri en Qatar 2022: "Necesitamos más gente de futbol en la FMF”

Jorge Campos, exguardameta mexicano, se entrevistó con Fernando Schwartz para Fox Sports y señaló que México necesita comenzar a trabajar en un proyecto a largo plazo para mejor su nivel futbolístico.

“Siempre lo he comentado y siempre se ha criticado que no tenemos un proyecto o una organización para pensar a 15, 20, 10 años. EEUU lo hizo. Tuve la fortuna de estar en los primeros extranjeros que contrataron para pensar en el futuro. Ve lo que es EEUU, se me criticó cuando dije que la MLS iba a ser mejor en un futuro que México y ya lo está logrando. Necesitamos más gente de futbol en la FMF”.

El ahora comentarista dejó muy claro que uno de los principales problemas es la cantidad de extranjeros que juegan en la liga mexicana, bloqueando espacios para los talentos nacionales.

“Estoy triste, quedamos fuera. El futbol es así, te da alegrías y a veces tristezas, pero creo que el futbol es algo muy bonito. Tenemos que aprender, que empezar a ver lo que es el futbol mexicano. Creo que hay muchos extranjeros y eso hace que los chavos no puedan jugar. Que no tengan futbol internacional. Nos enfocamos a ver qué pasa en el Mundial, buscando un solo juego, la historia la tenemos que cambiar desde nuestro país”.

