Juan Carlos Osorio afirmó que se necesitan más jugadores como Carlos Vela en el Tri

Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Mexicana, señaló en la mesa de Futbol Picante de ESPN que el conjunto necesita más jugadores de la calidad de Carlos Vela, actual delantero del LAFC perteneciente a la Major League Soccer.

"Necesita México un jugador con un las características de Carlos Vela, para que juegue con perfil cambiado".

Tras la abrupta salida del Tri en la Fase de Grupos de Qatar 2022, ahora surge el análisis de qué futbolistas deben aparecer de cara a la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos o Canadá.

El oriundo de Cancún ya ha explicado en otras ocasiones que su convocatoria con el Tri no ha tenido gran impacto y pidió que lo dejaran de llamar para dar oportunidad a las nuevas generaciones.

"Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario.

"Creo que también hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial, porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté", comentó el atacante en 2019 para TUDN.

