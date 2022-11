Jorge Sánchez se adaptó rápido al Ajax para ir a Qatar 2022: 'Me gustan los retos complicados'

Nunca dudó de su potencial. Jorge Sánchez el último seleccionado en aventurarse en el futbol europeo era consciente que adaptándose rápido al Ajax y haciendo un buen papel tanto en la Eredivisie como en la Champions League las posibilidades de mantenerse como pieza inamovible en la lateral derecha del Tri eran altas.

"Le voy a meter a Holanda porque el Mundial lo tengo bien claro porque es el torneo más importante al que un jugador quiere ir y estoy con plena confianza de que voy a ir a hacer las cosas bien a Holanda para seguir ganándome mi puesto en el cuadro titular de la Selección", confirmó previo a la Copa del Mundo en entrevista con RÉCORD.

Sin embargo, la apuesta del lagunero fue arriesgada pues en América estaba en una zona muy cómoda jugando suempre que ayudaba a que su nombre estuviera siempre en las convocatorias; por ello, a meses de que iniciara la Copa del Mundo de Qatar hubo quien le recomendó no moverse de la Liga Mx hasta después del torneo internacional ya que el tiempo de adaptación al país y al futbol de Holanda podrían cobrarle factura en el tema de la actividad.

No obstante, Jorge siempre tuvo claro que esa oportunidad podría ser la única y jamás consideró mantenerse en una zona de confort aunque eso significara poner en riesgo su llamado a la Selección Nacional para Qatar 2022.

"Es complicado, pero eso habla muy bien de mí, muestra que me gustan los retos difíciles, todos me han comentado que ya se viene el Mundial y que si la decisión de ir a Holanda me viene bien o mal, pero yo nunca pensé en eso, yo estoy agradecido con esta oportunidad, voy a disfrutar, pasarla bien, poner mi granito de arena", declaró Jorge Sánchez.

DE FÁCIL ADAPTACIÓN

No tardó en hacerse de un puesto en Holanda. Jorge Sánchez no necesitó mucho tiempo de adaptación para ganarse un lugar en el cuadro titular del Ajax.

De los 12 partidos que ha disputado con los holandeses, Jorge ha sido titular en los últimos 6, incluídos juegos de Champions League, torneo en el cual debutó en la goleada 4-0 al Rangers en la jornada inaugural del torneo el pasado 7 de septiembre.

Su accionar en la Liga local va de menos a más e inclusive ya también se estrenó con gol abriendo el marcador de la Jornada 10 ante el Excelsior, rival al que derrotaron 7-1en el Johan Cruyff Arena.

Sin embargo, no todo ha sido miel para Sánchez ya que también ya le tocó ser blanco de críticas en la derrota en casa ante el Liverpool 0-3 en duelo de la Champions League que los terminó dejando sin posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

Lo cierto es que Jorge ha vivido momentos duros recordando el error que cometió en la Final ante Rayados por el cual recibió hasta amenazas em redes sociales, hecho que le ayudó a forjar su carácter, levantar la cabeza y seguir adelante.

