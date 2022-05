Marcelo Flores, con la mira puesta en Qatar 2022: 'Quiero llegar al Mundial antes de los 19 años'

Marcelo Flores tiene claro sus objetivos para la próxima temporada. El futbolista mexicano aseguró que desea ser convocado por el Tata Martino para el Mundial así como debutar en Primera División con el Arsenal, equipo con el que ya salió a la banca en un partido de la Premier League.

"Quiero llegar a la Copa del Mundo antes de cumplir 19 años. Mi cumpleaños es en octubre, por lo que el Mundial será el mes siguiente, así que quiero estar involucrado en el equipo de la Copa del Mundo y debutar con el Arsenal antes de esa fecha", dijo el jugador del Tri en entrevista con Football London.

Asimismo, Marcelo Flores recordó el momento en el que fue convocado por Mikel Arteta para un partido de la Premier, el cual sucedió a unas horas de un partido de las inferiores de los Gunners.

"Era el día antes del partido contra el Manchester City, así que me estaba preparando para jugar el partido Sub 23 en el Emirates. A última hora por la noche me llamaron diciendo que mañana estaba en el banquillo del primer equipo. Fue un gran momento para mi familia. Al día siguiente acabé yendo al primer equipo y fue una gran experiencia", dijo.

Marcelo Flores ha disputado 11 partidos con la Sub 23 del Arsenal en la presente temporada. El mexicano ha anotado en cuatro ocasiones y ha dado una asistencia, por lo que poco a poco se ha ido convirtiendo en una pieza clave del equipo juvenil.

