Orbelín Pineda reconoció que los jugadores no respaldaron al Tata Martino en Qatar 2022

Tras la escandalosa eliminación de México en la Copa del Mundo, Orbelín Pineda se sinceró respecto a la eliminación del Tricolor y reconoció que lo más doloroso fue fallarle a los más jóvenes.

“Muy complicado porque hay muchos jóvenes que estaban en su primer mundial, es triste, es feo y así es el futbol, tienes que aprovechar y dar lo mejor. El futbol da revanchas, siempre te pone estas pruebas y hay que sacarle el mejor provecho”, dijo Pineda.

Del mismo modo, el mediocampista del AEK Atenas reconoció que el plantel mexicano no respaldó en la cancha a Gerardo Martino.

"Muy tristes la verdad. Era una posición complicada para nosotros no tener goles en los partidos pasados y bueno, el apoyo empieza por él (Martino), nos respalda en todo momento, tratamos de dar nosotros lo mejor para respaldarlo también. Desafortunadamente así es el futbol y esto pasa cuando no te salen las cosas”, añadió.

En el plano personal, el 'Maguito' no quiso calificar su Mundial y prefiere pensar en el proceso de cara al 2026. “No tengo calificación, esto me duele mucho porque peleamos como equipo y no fue como lo esperábamos, tampoco en lo individual fue como lo espere y me voy con un sabor amargo . Hay que prepararse muy bien a los que les toque estar porque viene algo muy bonito dentro de cuatro años “, finalizó.

