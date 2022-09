Osorio criticó a Martino por ausentarse del entrenamiento del Tri: "Era su última oportunidad"

Gerardo Martino causo polémica la semana pasada luego de no ir al último entrenamiento de la Selección Mexicana previo al último partido en Estados Unidos como preparación para Qatar 2022, todo por ver el duelo de Argentina.

Esta situación no solo incomodo a los aficionados, pues el exentrenador del Tri, Juan Carlos Osorio se unió a los críticos contra el Tata por esta situación, al decir que se equivocó y él no lo hubiera hecho.

"Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario

Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección Mexicana", sentenció Osorio en entrevista con ESPN.

Luego del mar de críticas, Martino aclaró la situación y aseguró que no fue al entrenamiento porque ya tenía preparado su partido. Lo que es una realidad, es que fue la última práctica antes de que de la lista definitiva que irá a la Copa del Mundo.

