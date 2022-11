Selección Mexicana: Visualizan multa económica como castigo por cántico homofóbico

La FIFA vuelve a poner el pie en el cuello a la Federación Mexicana de Futbol por ‘muestras discriminatorias’, pero esta vez no es el famoso y polémico grito prohibido, sino por un cántico en el debut en Qatar 2022: “¡El que no brinque es un polaco maricón!”. La sanción no luce tan pesada esta vez.

El organismo avisó que abrió la investigación al equipo nacional por las muestras que van en contra de su código disciplinario. Sin la determinación final es complejo anticipar el castigo, sin embargo, desde dentro de la FMF visualizan una multa económica, según pudo saber RÉCORD.

El catálogo de castigos es muy amplio en la reglamentación de FIFA sobre el tema y depende del criterio para dictar sentencia, pero esta ocasión no se espera que pase del pago monetario.

Después de años de que la federación mexicana ha intentado dar contexto internacional al uso del “puto” en el folclor del aficionado de nuestro país, esta vez el apelativo “maricón” tiene una connotación homofóbica más clara y no hay margen para la justificación, por lo que el castigo luce inminente.

También a Ecuador le abrieron la investigación luego de que en el partido inaugural ante Qatar utilizaron el mismo cántico, pero dedicado a los chilenos, cuya federación denunció a La Tri ante el TAS por el caso de la elegibilidad de Byron Castillo por falsear su nacionalidad. Querían su lugar en Qatar, pero no lo consiguieron y la tensión desató a la tribuna en el Estadio Al Bayt.

