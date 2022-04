Selección Mexicana: Yon de Luisa no descarta amistoso vs Argentina previo a Qatar 2022

México fue sorteado con Argentina en el Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y esto cambiaría la planeación de la FMF previo al Mundial.

Y es que la Selección Mexicana había planeado un partido amistoso ante la Albiceleste, situación que podría cambiar ahora que se verán las caras en la justa mundialista.

¿Se cancela el amistoso que vislumbraba México ante Argentina? Yon de Luisa responde, en EXCLUSIVA a @Andres_Vaca_ y Hristo Stoichkov #MisionQatar, EN VIVO por #ZonaTUDN de https://t.co/5XJETQ90nv para todo México pic.twitter.com/2RVQOSf62h — Zona TUDN (@Zona_TUDN) April 1, 2022

Yon de Luisa, presidente de la FMF, confirmó que, a falta de cerrar el amistoso ante el conjunto sudamericano, ya hizo la consulta ante la FIFA para que el partido pueda llevarse a cabo.

"Está por verse. No estaba cerrado aún, estaba trabajado, pero aún no había acuerdo. Ya hicimos la consulta con FIFA para ver si concuerdan con los tiempos dentro de las ventajas que ellos estipulan, entendiendo que este Mundial tiene ventanas complicadas al no tener las tres semanas previas de liberación de jugadores. Vamos a esperar la respuesta de la gente de FIFA", indicó el dirigente desde Qatar en entrevista con TUDN.

El primer juego del Tri será el martes 22 de noviembre a las 10:00 de la CDMX ante Polonia en el Estadio 974 (Ras Abu Aboud), contra Argentina se medirá el 26 de noviembre en el Estadio de la Ciudad de la Educación a las 07:00 horas de la CDMX y cerrará su participación en Fase de Grupos ante Arabia Saudita el 30 de noviembre a las 13:000 horas de la CDMX en el Estadio 974.

