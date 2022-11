Tata Martino confesó que Raúl no está para ser titular: 'Es apresurado pensar en eso'

Después de la derrota ante Suecia ya con Raúl Jiménez con minutos en la cancha, Gerardo Martino confirmó que el delantero de los Wolves no está para ser titular en la Copa del Mundo Qatar 2022 que arrancará en unos días: “Todavia es apresurado, buscaremos a los mejores todavia tenemos 6 días largos”, afirmó en entrevista con TUDN.

Sin embargo, el Tata destacó que el propio jugador manifestó haberse sentido bien físicamente luego de su regreso a las canchas tras 3 largos meses fuera de circulación.

“Lo más importante es que él se sintió bien, en el aspecto fisico se sintió bien, hizo 45 minutos después de mucho tiempo, durante la semana hizo 27 de futbol así que ha podido juntar una buena cantidad de minutos y así superar mentalmente la lesión”, resaltó.

Provechoso el juego ante Suecia, pues el estratega argentino consideró que hay mucha similitud con Polonia así que podrán sacar buenas conclusiones del tropiezo en Girona.

“Mucho del partido con Polonia tal vez con otro formato táctico, pero lo que vimos esta noche fue a un rival que te cobra los errores de salida, un rival decisivo que sale rápido a contragolpe, no me imagino un partido tan distinto al de hoy y hay que tener mucho cuidado y no perder pelotas en lugares incomdoos”, finalizó Gerardo Martino.

