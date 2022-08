Víctor Guzmán tras no ser convocado con el Tricolor: 'Qatar sí se ve lejos'

“Qatar se ve lejos”. Este miércoles la Selección Mexicana se enfrentará a Paraguay con jugadores de la Liga MX, y tras no estar en la lista, Víctor Guzmán confesó que no le sorprendió no estar, pues desde convocatorias pasadas es ausente y solo queda apoyar al Tricolor.

“No me sorprendió no ver mi nombre, porque desde el principio y desde el torneo anterior se miraba que por más que uno esté bien físicamente y esté marcando goles, poniendo asistencias no iba a pasar.

“Se miraba una injusticia de que estuvieras un buen momento y no fuera convocado ni para amistoso. Lo único que queda es trabajar y apoyar”, dijo el Pocho, mediocampista de Pachuca para ESPN.

Fue en 2019 cuando Guzmán tuvo una oportunidad con el Tata Martino, justamente ante Paraguay, pero no convenció al entrenador y solo le dio la oportunidad de mostrarse 19 minutos, después de ahí nunca más fue tomado en cuenta, pues le “hacía falta intensidad”.

“No me explicaron nunca, nunca tuve una plática. Eso fue en la primera convocatoria de él, eso me dijo. Él es quien decide y uno hace lo que esté al alcance para ser convocado, pero si el entrenador decide llamar a otros, solo queda apoyar”, agregó.

Por último, Pocho Guzmán sabe que la Copa del Mundo de Qatar 2022 está lejos para él, pues si no entró en la convocatoria de este partido amistoso y solo de Liga MX, es consiente que será muy difícil de entrar en la lista final.

“Estos partidos eran para demostrar, para darse a notar, pero vemos lo que sucede, no estoy y no está en nosotros. Sí se ve un poco lejos (Qatar 2022), los compañeros están en buen nivel y solo queda apoyar. Como todo buen mexicano desearles lo mejor”.

