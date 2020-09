Adolfo Ríos sobre renuncia de Montes al Tri: ‘Está claro que está resentido’

Adolfo Rios, exjugador del América y leyenda del futbol mexicano, declaró que es inconcebible que un jugador como Montes le diga que no a la Selección Nacional ya que para él siempre fue el honor más grande.

"Me queda claro que hay un resentimiento de su parte. Para mí el momento más feliz, cada vez que yo llegaba a la selección, era cuando mi nombre salía en la convocatoria, porque ha sido, como mexicano, los momentos más grandes al estar representando a mi país, mi bandera, a mi pueblo. Yo no concibo, de ninguna manera, decirle no a la selección nacional. Son temas personales y se respetan, pero yo no vería a un jugador brasileño que le diga no a su selección porque realmente es lo más importante a lo que puede aspirar un jugador”, declaró para Marca Claro.

ALDOLFO RÍOS: ' LAS ESTADÍSTICAS NO CUENTAN EN EL CLÁSICO NACIONAL'

Por otra parte, el exguardameta de las Águilas habló sobre el Clásico Nacional entre América y Guadalajara y reveló que las estadísticas no cuentan en partidos de esta magnitud.

"Las situaciones de estadísticas en el Clásico no cuentan. Ha habido históricamente partidos cuando uno de los dos llega con mejor posición, mucho mejor futbol y, al momento de jugar el partido, es todo lo contrario. Muchas veces el equipo que no va tan bien quiere demostrar contra el rival más odiado que puede ganarle y puede cambiar, y puede darle la vuelta a un mal torneo. En este caso ambos equipos están bien ubicados, pero la situación estadística no cuenta. Ya en ese partido se olvida todo lo que hay en la tabla”, añadió.

