Alejandro Zendejas responde al Tata Martino que lo acusó de extorsión para jugar en el Tri

Semanas después de toda la polémica que vivió Alejandro Zendejas respecto a la elección de selección, el propio futbolista de América habló y aseguró que nunca tuvo comunicación con Gerardo Martino quien calificó la condición de jugar para jugar en la Selección Mexicana como una "extorsión".

“Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas. Es un tema muy delicado porque se dijeron cosas que no había dicho o había hecho. Juego con Estados Unidos desde chico, me formé allá, empecé mi carrera profesional allá y esas fueron las razones por las que escogí Estados Unidos", confirmó el atacante azulcrema.

"En algún momento hablé de lo de la extorsión, no se le puede decir a un técnico que te tiene que poner sí o sí, me queda claro, entonces no sé por que dijo eso (El Tata) si dijo que nunca habló conmigo, pero son cosas del pasado y ahora me enfoco en el presente, en el futuro, en dar lo mejor en la cancha”, añadió.

Sin embargo, se siente satisfecho y feliz con la elección de defender la camiseta de las Barras y las Estrellas en donde se reencontró con viejos compañeros.

"Sobre Selección, muy feliz, fue una decisión que tuve que pensar, pero allá la pasé de lujo con mis compañeros desde los 17 años y los que conocí ahora. Lo disfrute mucho”, sentenció Alejandro Zendejas.

