Alexis Vega: ‘Me ha ayudado venir a la Selección Mexicana, aprendo de los que vienen de Europa’

Alexis Vega, jugador de las Chivas sabe que tiene que mantener el nivel futbolístico con el que ha arrancado este 2022, pues ha sido el referente con el Rebaño Sagrado y tuvo una buena actuación con la Selección Nacional de México en el partido ante Jamaica en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar.

“Creo que en los Juegos Olímpicos me sentía muy tranquilo conmigo mismo, con Chivas, después tuve lesiones en el tobillo, pero estamos de regreso, trabajé muy bien con los fisios. Me siento contento por iniciar, no se nos dieron los resultados como queríamos, pero siempre tratando de marcar la diferencia”, contó Vega en charla con TUDN.

Además, Vega destacó estar alado de jugadores que militan en Europa y señaló que aprende durante su tiempo bajo las órdenes de Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Me ha ayudado muchísimo venir a la Selección, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Chucky, Tecatito se me han acercado muchísimo, trato de aprender de ellos, seguir trabajando y ser constante que es lo que quiero”, sentenció.

También, el exjugador de Toluca mencionó que aprovecha cada oportunidad para jugar con el Tri y mostrar un buen nivel futbolístico, pero si tiene que ir a la banca, apoyará a sus compañeros.

“Me siento con una responsabilidad muy grande, sé que tengo jugadores de muchísima calidad, sigo trabajando para mí y mis compañeros. Sé que hay competencia, pero seguiré aportando, si me toca estar a disfrutarlo, si no, a apoyar a mis compañeros”, expresó Vega.

Por último, Alexis habló sobre el partido ante Jamaica, donde fue titular tras la expulsión de Hirving Lozano y la lesión de Raúl Jiménez, al final Vega colaboró con una asistencia y un gol.

“Muy contento de poder estar en la selección, de representar a mi país en unas Eliminatorias, es un sueño desde niño. Si bien sabíamos que Raúl y Chucky no podían jugar, hay que aprovechar cuando nos toque. Muy contento de poder trabajar de esta manera para cuando lleguen más oportunidades aprovecharlas”, concluyó.

