André-Pierre Gignac: 'Me hubiera encantado jugar para la Selección Mexicana'

El delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac llegó en 2015 a la entidad de San Nicolás de los Garza proveniente del Olympique de Marsella.

Con el paso de los años, el atacante ha sido cautivado por nuestro país, a grado de asegurar que, de haber podido, se hubiera naturalizado mexicano para representar al Tricolor.

"Me hubiera encantado, la verdad (jugar para México), pero llegué tarde. Si hubiera llegado a los 22 años aquí, a lo mejor sí, con la naturalización. Los delanteros de la selección me encantan. Soy fan de Raúl (Jiménez) desde hace mucho, el Chucky es un jugador diferente. Atrás, me encanta Charly Rodríguez, va a regresar, ojalá y rápido", reveló Gignac en entrevista con Carlos Hermosillo.

Aunque no pudo jugar con México, a Gignac sí le tocó enfrentar al combinado nacional en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el Tri venció a Francia pr 2-0.

"Me tocó México en Sudáfrica y sabíamos que no sería fácil. Teníamos a Thierry Henry, Anelka, Ribery, teníamos jugadores increíbles. México, cuando está en una competición, con las ganas de tener esa camisa puesta, puede pasar cualquier cosa y lo vimos contra Alemania. Nadie puede subestimar a México. Yo sí le creo mucho a México en las competiciones oficiales porque esa camiseta pesa y en competiciones sale el orgullo mexicano y eso me gusta.

"Hoy en día no podemos decir que hay una selección mala. Hay algunas que pueden tener menos jugadores de renombre, pero con las ganas y el orgullo de portar la camiseta de tu país es otra cosa. Lo vimos en la eliminatoria con México, todos le querían ganar y las ganas y el orgullo te hacen jugar mejor para tu selección, por eso es que se le complicó tanto a México porque México está arriba de todos esos equipos, sin faltarle al respeto a nadie", refirió Gignac.

