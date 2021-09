Andrés Guardado: 'Es difícil ganar, golear y gustar en una Eliminatoria Mundialista'

La Selección Mexicana consiguió el triunfo ante su similar de Costa Rica apenas por la mínima diferencia y aunque el público tricolor exige un mejor resultado, el capitán del Tri, Andrés Guardado, consideró que es complicado ganar, gustar y golear en una Eliminatoria Mundialista.

"Creo que partimos de sumar de a tres, como siempre, se ha hablado más de la exigencia que tenemos de nuestra afición, la prensa, que quiere que ganemos, gustemos y goleemos; en una eliminatoria es más difícil, hay que darle valor", declaró para TUDN al término del encuentro.

Además dejó en claro que la principal ocupación del equipo era jugar con inteligencia, ser mesurados y jugar de la mejor forma posible ante el rival, ya que conforme avancen las Eliminatorias el rendimiento del combinado nacional será mejor.

"El mensaje hoy era ser inteligentes, casi siempre estamos obligados a salir jugando, hay veces que no se puede, en una Eliminatoria hay que ser inteligentes, a veces entrar fuerte, manejar los tiempos, usar las armas, ya con los resultados vendrá el mejor futbol", manifestó.

Por último, el mediocampista habló con respecto al proceso mundialista que actualmente atraviesa y aceptó está ilusionado con la idea de poder disputar otra Copa del Mundo, la que sería su quinta justa mundialista como jugador profesional.

"Las Eliminatorias significan algo ilusionante por lo que te estás jugando, no sé si llegará o no otro Mundial (en lo personal), pero este proceso me ilusiona muchísimo, siempre que me requieran encantado de ayudar", indicó el Principito.

