Andrés Guardado: 'Raúl Jiménez es el nuevo líder de esta Selección'

Andrés Guardado aseguró que ve a Raúl Jiménez como el nuevo líder de la Selección Mexicana gracias a lo que ha demostrado en la Premier League; sin embargo, él seguirá aportando todo lo que se necesite, mientras Gerardo Martino lo siga convocando.

"A uno le queda poco tiempo, estamos aquí para ayudar lo que haga falta y hasta que el Tata lo vea que uno pueda ser útil, pero ya ellos tienen que tomar ese paso al frente, el mismo Raúl, que para mí es el nuevo líder de esta Selección y ojalá que podamos… lo que siempre se habla, dar ese paso que nos hace falta como futbol mexicano", comentó Guardado para TUDN.

Para este llamado, Martino a optado por una camada joven para enfrentar los partidos contra Holanda y Argelia en su gira por Europa, situación que ilusiona a Guardado, quien destacó la importancia de que los jugadores nacionales emigren al viejo continente cada vez más jóvenes.

"Era momento necesario que el futbol mexicano a nivel generacional tuviera este cambio. Es muy bueno que los jóvenes, por lo menos los que se acaban de venir, se hayan venido tan jóvenes y estén apostando por ir a clubes medianos, bajos, para empezar su carrera en Europa, que es el camino para el futbol mexicano, no todos los jugadores vamos a poder salir a equipos top, porque no tenemos todavía ese peso internacional y no hemos demostrado nada para poderlo hacerlo, habrá excepciones, pero es el camino para ir creciendo como futbol mexicano", aseguró.

