Andrés Guardado sobre Chicharito Hernández: 'No tengo ningún problema con él'

La falta de gol en los más recientes juegos Eliminatorios rumbo a Qatar 2022, ha hecho preguntarse a medios y especialistas sobre la posibilidad de volver a convocar a Javier 'Chicharito' Hernández a la Selección Mexicana.

Y al respecto, Andrés Guardado negó tener problemas con Hernández como para impedir que vuelva al combinado nacional, sólo que sus personalidades en muchas ocasiones no son compatibles.

"Yo con 'Chicharito' no tengo ningún problema, cero problemas, pero cuando ha habido cosas de negociar con derechos de imagen y todo eso, pensamos igual, pero en lo único que no estamos de acuerdo son en las formas. 'Chicharito' tiene una forma de ser más explosiva y yo soy más político, Es en lo único que no hemos estado de acuerdo en cierto momento, pero problemas personales no hemos tenido ninguno", reveló Guardado en entrevista con ESPN.

Además, el mediocampista descartó que exista un veto hacia el delantero del Galaxy y que tiene las puertas abiertas al Tricolor.

"¿Si 'Chicharito' tiene que regresar a la Selección? Obviamente su futbol está ahí y si está disponible para regresar, si realmente quiere y está por la labor, obviamente es bienvenido. No podemos cerrarle la puerta a ningún jugador mexicano que nos pueda ser útil y nos puede llevar a nuestro objetivo común", aseguró Andrés Guardado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: MIGUEL LAYÚN REVELÓ VERDADES 'INCÓMODAS' DEL TRICOLOR