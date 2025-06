Andrés Vaca critica a Javier Aguirre y al Tri tras su debut en Copa Oro: "No hay variantes"

La Selección Mexicana, de la mano de Javier Aguirre, debutó ante República Dominicana en la Copa Oro el sábado pasado. Sin embargo, el conjunto del 'Vasco' no logró dejar un buen sabor de boca a los aficionados en el SoFi Stadium y a todos los televidentes, pues en varios momentos del juego, el equipo se vio superado.

Una de las críticas al Tricolor fue por parte del narrador estelar de TUDN, Andrés Vaca. El joven comentarista habló de cómo México fue superado en los minutos finales ante una selección -en el papel- más débil que la mexicana.

México sufrió | MEXSPORT|

"Hoy te agarra Azcona que entró de cambio y haz de cuenta que jugó como si fuera Luis Díaz. Imagínate el día que te enfrentes a Luis Díaz, Vinícius o Foden, jugadores que sí son peligrosos, te van a pintar la cara y te van a destrozar", comentó Vaca tras el partido.

Sin embargo, la crítica no quedó ahí. Vaca también le dejó un mensaje al entrenador nacional, Javier Aguirre, pues el analista consideró que el estratega nacional no tiene variante alguna. "No hay variantes de parte del 'Vasco' Aguirre, metió a Alexis por Orbelín; a Quiñones por Santi; nunca modificó y hasta ahora no lo ha presentado."

Javier Aguirre | MEXSPORT|

Siguiente parada: Surinam

El conjunto mexicano tendrá su segundo partido en Copa Oro ante Surinam, el próximo miércoles 18 de junio. El equipo de Javier Aguirre tendrá que mostrar una mejor versión, ya que el conjunto isleño tuvo un gran partido ante Costa Rica.

Las dudas más grandes que dejó México fueron en zona baja, en la parte de los laterales. Ambos jugadores que estuvieron por las bandas, se vieron claramente superados por los dominicanos, que mostraron mayor velocidad y fuerza.

México sufrió | MEXSPORT|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA YA SE ENCUENTRA EN DALLAS PARA SU DUELO ANTE SURINAM EN COPA ORO