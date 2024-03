A miles de kilómetros del AT&T Stadium, inmueble en el que México enfrentará a Panamá este jueves en una de las Semifinales de la Nations League, tres futbolistas lejos del radar de la Selección Nacional estarán pendientes del conjunto Tricolor.

Se trata de Antonio Portales, Danny Trejo y Esteban Lozano, jugadores mexicanos que hicieron maletas, afrontaron el reto y decidieron probar suerte lejos de territorio azteca, desde donde sueñan con defender a su país en algún momento de su carrera, tal como lo platicaron en entrevistas exclusivas con RÉCORD.

Portales, exfutbolista de Atlante, actualmente milita en el Dundee del futbol de Escocia, conjunto con el que ha logrado hacerse de la titularidad en la zaga central. En la presente temporada acumula 13 partidos y una asistencia y desde suelo escocés habló sobre su anhelo de ser considerado en el Tricolor.

“Estar en Selección está dentro de mis planes, obviamente siempre lo he mencionado, yo trabajo todos los días, para estar bien, para rendir bien el fin de semana, y que eso me acerque a la Selección Mexicana, es un sueño que tengo, me encantaría lograrlo lo antes posible”, señaló.

También en territorio europeo, Danny Trejo levanta la mano para vestir la verde. El jugador, que actualmente milita con el Korona Kielce de la primera división de Polonia, cuenta con doble nacionalidad, pues además de ser mexicano es estadounidense.

Trejo, que se desempeña como atacante, suma una anotación, sobre la hora y la cual significó la victoria para su equipo, en cuatro compromisos y, al igual que sus otros dos compatriotas, levanta la mano para ser considerado en el equipo de Jaime Lozano.

“Selección Mexicana sería un sueño, creo que poder representar a tu familia y a la comunidad de México y poder ayudar al equipo es la meta de cualquier jugador y apoyar a tu país, enfocarme día a día, lo que yo pueda controlar y estar listo si llega la oportunidad”, aseguró.

Otro delantero en Europa que sueña con portar los colores de la Selección Mexicana absoluta es Esteban Lozano, futbolista formado en las fuerzas básicas de América y que actualmente participa con el Sporting de Gijón, de la segunda división de España.

Lozano, que ya ha sido parte de las categorías inferiores del Tricolor, ha tenido participación con su equipo en ocho compromisos en la actual temporada y desde suelo español compartió con RÉCORD su anhelo de ser parte de la Selección Mexicana.

“Sueño y me encantaría poder representar a mi país, yo trabajo todos los días para ganarme un lugar en el equipo donde esté, pero bueno, igual es un sueño poder representar a mi país en algún torneo importante, algún Mundial”, confesó.

Hasta el momento, ningún integrante de selecciones nacionales ha tenido acercamiento con ninguno de estos tres embajadores aztecas en el extranjero, pero eso no es impedimento para que ellos sigan soñando con defender a México en futuras convocatorias.

