Uriel Antuna confesó en entrevista para TUDN que se siente contento de que Diego Cocca ya se encuentre al mando de los entrenamientos y que poco a poco Irán adaptándose al estilo de juego que busca implementar el estratega en la Selección Mexicana.

"Estoy contento de que el profe ya haya podido comenzar los entrenamientos, poquito a poquito nos vamos a ir adaptando a lo que nos pide, llevamos muy pocos días con el profe y cada vez le vamos a ir agarrando más la idea", señaló Antuna.

A pesar de que México no se vio tan superior, el futbolista rescató que se sacó la victoria y qué este desempeño también se ve afectado por distintos factores que rodean al partido: "No es tan fácil venir a jugar a lugares como este, el clima, con ese tipo de campo, No es tan fácil sacar el resultado como la gente cree, pero bueno, al final se logró sacar el resultado. Cada vez nos fuimos adaptando más a las condiciones del país, a las condiciones de la cancha y gracias a Dios se ganó".

"Todo es cuestión de irle agarrando el dinamismo al partido, influyen muchas cosas como el clima y el campo, el rival coma todo. Es cuestión de irse adaptando a la idea que nos implementa el profe coma al medio tiempo nos dijo cosas muy claras y concretas que al final nos dieron el triunfo", puntualizó el dorsal 21 del cuadro Azteca.

Finalmente, Uriel Antuna dejó Claro que él siempre estará orgulloso de portar la playera del Tricolor le toque jugar o no: "La verdad es que no lo tenía en mente (ser el jugador con más experiencia en el campo), Pero bueno, al final por algo representamos a la selección mexicana. Todos nosotros somos un equipo y vamos a ir ayudando al equipo de como nos toque, si es en la banca, si es en la tribuna, donde me toque, no importa donde esté siempre voy a estar orgulloso de portar esta camiseta".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ VENÍA ENCENDIDO, PERO FALLÓ UN PENAL EN EL SURINAM VS MÉXICO