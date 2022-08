Beltrán sobre Qatar 2022: "Si me toca ir al Mundial, que sea con un gran torneo de Chivas"

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, aseguró que para poder ir al Mundial de Qatar 2022 mucho tendrá que ver cómo le va a las Chivas en el torneo.

El Nene ha sido convocado por Gerardo 'Tata' Martino, pero la realidad es que en este momento del torneo, el Rebaño Sagrado no ha ganado y eso podría afectar a algunos futbolistas.

En entrevista con TUDN, Beltrán afirmó que "al final yo necesito de mi equipo, de cada uno de mis compañeros como ellos necesitan de mí, la manera en la que puedo competir y alzar la mano para tener un lugar en el Mundial es que a mi equipo le vaya bien, la única manera de que yo pueda competir en selección es que Chivas le vaya bien, que esté peleando, que tenga un juego protagonista que le guste a la gente".

Además, Fernando Beltrán aseguró que sí existe una presión importante en Chivas por el equipo tan importante que es en México y porque los resultados no los han acompañado en el Apertura 2022.

"Está siendo muy complicado porque no soy un jugador que anote muchos goles y mi trabajo no se ve reflejado en un empate o derrota, yo necesito que gane mi equipo. Ahorita siento esa preocupación un poco, esa presión, aquí la presión se vive desde antes de que empiece el torneo porque es Chivas y es el más grande y lo he entendido así", sentenció el futbolista de las Chivas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - EDGAR ZALDÍVAR SOBRE EL CLÁSICO TAPATÍO: 'CHIVAS TIENE CUENTAS PENDIENTES CON ATLAS'