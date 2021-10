Carlos de los Cobos: 'No es la mejor versión de México, están viviendo una transición'

Para Carlos de los Cobos, la actual no es la mejor Selección Mexicana, ya que a decir del mundialista en 1986, el Tricolor está atravesando un cambio generacional.

"La realidad es que, lo digo con mucha sinceridad, esta no es la mejor versión de México ya hay jugadores que siendo todavía competitivos, ya están pasando su mejor etapa y hay chicos que están empezando.

"México está viviendo una transición donde están madurando jugadores y hay otros que están más allá que acá como Guardado que es de los mejores de los últimos tiempos, pero ya no es un joven, pero el equipo sigue teniendo calidad y sigue siendo mejor que otros equipos de Concacaf", dijo a RÉCORD.

Respecto al partido de hoy, De los Cobos dejó claro que sí es factible que sea El Salvador quien se lleve el triunfo.

"Hay posibilidad, si México no sale concentrado, cuando las cosas no se toman con seriedad, el subestimar al rival es un error que cometemos los equipos, si México no entra concentrado, puede verse sorprendido.

"Siento que le falta 'punch' (a El Salvador), desde mi perspectiva. Yo analizo números y el problema de El Salvador es que no tiene gol, tiene momentos buenos en los partidos, pero está el tema del gol, no han podido sacar ventaja de su localía", expresó.

