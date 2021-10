Selección Mexicana: Chofis López se visualiza jugando con el Tricolor

Javier 'Chofis' López está viviendo, muy probablemente, el mejor momento de su carrera como futbolista con el San José Earthquakes.

El mexicano suma 11 tantos en la actual temporada de la Major League Soccer (MLS), razones para alzar la mano para ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana.

"Es muy lindo verlos, tienen un equipazo y yo cuando los veo me visualizo estando ahí, entonces me motiva más verlos. Me da mucho gusto verlos jugar y creo que hoy en día en la Selección Mexicana hay un equipazo y hay para pelear por grandes cosas", reveló en entrevista con TUDN.

Además, López comparó su actual momento con su paso en Chivas.

"Estar en Chivas sí es algo, es diferente, por ahí haces uno, dos partidos buenos a mí en su momento me tocó anotar golazos y ya me ponían como el mejor y cuando estás mal o tienes un partido malo eres el peor... de todo eso aprendí mucho hoy en día soy muy maduro y creo que por eso estoy bien futbolísticamente", aseguró 'Chofis' López.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: TRICOLOR APORTÓ TRES JUGADORES AL 11 IDEAL DE ELIMINATORIA DE CONCACAF