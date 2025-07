Carlos Hermosillo sobre Memo Ochoa: “Espero que no llegue al Mundial 2026”

Guillermo Ochoa se convirtió en campeón de la Copa Oro por sexta ocasión en el ocaso de su carrera, el portero quien no pudo tener acción apunta a su sexto Mundial pese a su veteranía, situación que ha provocado reacción especialmente en Carlos Hermosillo.

Memo Ochoa l IMAGO7

El analista de FOX Sports fue contundente a la hora de opinar sobre el guardameta Tricolor resaltando su carrera; sin embargo, dejó un claro mensaje sobre su presencia en otra Copa del Mundo.

“No soy nada para juzgar, me parece que ha tenido una carrera brillante, es un gran profesional. Si hoy fuera el Mundial, diría que sí (merece estar) pero también habría que ver quién viene abajo”, inició destacando durante un programa de La Última Palabra.

“Si aparece alguien que cumpla y le llene el ojo a Javier Aguirre (que vaya en su lugar), ¿Si quiero que llegue para el Mundial? Espero que no”, sentenció el exjugador de la Selección Mexicana.

Guillermo Ochoa l IMAGO7

Memo Ochoa busca otro Mundial

Memo Ochoa habló tras la conquista de la Copa Oro y refrendó su idea de asistir a su sexta Copa del Mundo: “Sería fantástico poder estar en este Mundial. Voy a luchar y voy a trabajar porque no estoy pidiendo que me regalen nada, sigo trabajando en el máximo nivel”.

Seguirá trabajando

“Sigo trabajando en el máximo nivel, sigo buscando mi lugar en la Selección día a día con mi equipo. La gente que me sigue sabe como me he entregado en todo momento y voy a seguir..”, mencionó el experimentado portero.

México l IMAGO7

