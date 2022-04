Carlos Salcedo: ‘El Tata Martino no me ha cerrado las puertas de la Selección Mexicana’

Carlos Salcedo habló sobre su ausencia en la Selección Mexicana, misma que se dio por una indisciplina y ya no entra en la lista de Gerardo ‘Tata’ Martino, aunque no pierde la esperanza de ser convocado nuevamente.

“Es un tema del que no hablo mucho porque obviamente para hablar de algo hay que estar ahí y no me ha tocado estar, ya es casi un año”, señaló el zaguero de la MLS para Fox Sports.

Sobre su relación con Gerardo Martino, Salcedo considero que es buena y manifestó que el Tata no le ha cerrado las puertas para ser llamado en una convocatoria con México.

“Yo considero que llevamos una muy buena relación y la última vez que platicamos, charlamos muy bien y nos dijimos las cosas. Yo le dije que no quería hacer enemigos y que yo no le voy a guardar rencor si considera que no estoy para la selección. El Tata no me ha cerrado las puertas por completo”, agregó Titán.

Además, el exjugador de las Chivas y de Tigres comentó que extraña vestir los colores de la Tricolor, pero no descarta su presencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Extraño mucho, es lo máximo a lo que aspira un jugador, ni jugar en el mejor equipo del mundo se compara a jugar con tu país. Con 28 años todavía puedo pelear para ir al próximo Mundial.

“Esa Copa Oro fue mi última convocatoria, pero me queda tiempo para seguir peleando. Hasta que no se dé la lista final, puedo soñar con estar”, comentó.

Por último, Carlos Salcedo explicó que se visualiza ganando todo y yendo a la Copa del Mundo. “Me visualizo ganando todo, jugando otro Mundial, siempre me pongo esa meta como una motivación.

“No es injusto, no creo que sea algo que yo tenga que decir, mi trabajo es acatar órdenes”, finalizó Titán.

