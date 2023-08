La Selección Mexicana encabezada por Jaime Lozano buscará a Carlos Vela para tramitar su regreso con el cuadro nacional. El equipo tricolor no quiere que ningún jugador de calidad se quede fuera y por ello volverán a entablar conversaciones con el mexicano, quien en rechazó su convocatoria en 2022 para jugar el Mundial de Qatar.

“La Selección es de todos, sí voy a hablar con Carlos Vela y Jaime hablará con Carlos Vela, para saber cómo está y saber si él quisiera regresar, si está en un momento bueno futbolísticamente y que Jaime lo decida, la Selección es de todos, nadie tiene las puertas cerradas y lo que necesitamos aquí es tener a los mejores y a los más comprometidos”, declaró Duilio Davino, Director de Selecciones Nacionales.

Vela, previo al Mundial de Qatar, en entrevista con Hércules Gómez, señaló que no tenía que dar explicaciones a nadie sobre su decisión de no jugar para México, y prefería no estorbarle al Tri.

De hecho, el propio jugador de LAFC declaró el pasado 9 de agosto que “Al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho pueden cambiar la dinámica de un equipo y decir: ‘Ya está todo perfecto’. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca todo bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa”, señaló el delantero.

Duilio Davino niega que existan vetos en la Selección de México

Sin embargo, hoy, la nueva comitiva ha dejado muy claro que “nadie tiene las puertas del Tri cerradas” y por eso buscarán que cualquier jugador con nivel y que crean que puede aportar al proyecto, se sume a la lista.

“La Selección es de todos, claro que hay técnicos que prefieran a un jugador porque se pueda adaptar más a su modelo de juego, eso lo determina Jaime, pero ningún jugador tiene las puertas cerradas de la Selección”, señaló Davino ante el cuestionamiento por las no convocatorias a Javier 'Chicharito' Hernández y el 'Pocho' Guzmán,

