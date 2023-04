Este domingo el LA Galaxy, encabezado por Javier "Chicharito" Hernández, cayó ante el LAFC de Carlos Vela, posterior al encuentro el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana le comentó a Rubén Rodríguez sobre su deseo de volver a vestir la playera de la Selección y también acerca de su estado físico tras la lesión.

Javier aprovechó para bromear con Rodríguez sobre el tiempo que no se veían, esto debido a la ausencia del mexicano al Seleccionado Nacional, "Chicharito" aseguró que físicamente se siente bien, que no es ideal jugar 90 minutos tras tanto tiempo de ausencia, pero que el ritmo de juego volverá conforme empiece a tener más continuidad.

"SÉ QUE PUEDO DAR ESE GRANITO DE ARENA" Javier Hernández señaló que siempre le desea lo mejor a la Selección Mexicana, pero trata de dar lo mejor en su equipo para volver al Tri. Cocca le dijo que tiene las puertas abiertas. ¡Chicharito se sorprendió de ver a @ruubenrod! pic.twitter.com/4WRr6OR19v — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 17, 2023

En cuanto al tema de la Selección, Javier Hernández aseguró que él siempre va a querer contribuir con el Tricolor, no porque él quiera brillar, sino porque quiere ver a la Selección Mexicana brillar.

"No es que yo quiera brillar, es que yo quiero ver brillar a la Selección, pero también sé que puedo dar ese granito de arena todavía, si también coincide con la idea del entrenador, hay veces en las que he sido convocado y ha habido veces en las que no he sido convocado, hay cosas que no están al alcance de tu mano.

Yo amo a mi país, yo estoy abierto a que se puede dar, regresar a la Selección, estoy tratando de hacerlo de la mejor manera en mi equipo para sobresalir, para así tener posibilidades de ser tomado en cuenta, pero yo dentro o fuera siempre voy a desear lo mejor para mi Selección", finalizó.

