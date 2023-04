César Huerta sobre ser llamado al Tri: 'Sé que con trabajo y perseverancia voy a conseguirlo pronto'

César Huerta tiene claro que debe de seguir trabajando para poder vestir algún día la playera de la Selección Mexicana. Una buena forma de comenzar a trabajar por este sueño es mantener el buen momento que atraviesa con Pumas.

"Yo creo que es la ilusión de cualquier jugador el poder vestir la camisa de su selección y en el mío también es el caso. Yo creo que es una ilusión y un sueño que tengo, sé que con trabajo y perseverancia voy a conseguirlo pronto", señaló Huerta.

Una de las posibles formas de acelerar esta convocatoria es manteniendo su buen nivel, ya que desde la llegada de Antonio Mohamed al banquillo de los universitarios, el jugador se ha despachado con dos anotaciones, las cuales han ayudado a que el equipo termine ganando puntos.

Respecto a este buen momento que vive con los auriazules, el mexicano destacó que la clave ha sido que se le ha abierto el marco.

"Yo creo que lo único que ha cambiado es que se me ha abierto el arco, creo que eso me da un poquito más de confianza porque los otros partidos tenía esa sensación de que hacía la jugada muy bien y me faltaba ese último toque. Yo creo que ahorita tengo que disfrutar que ando fino y seguir alargando la racha".

Cabe destacar que el Chino Huerta tardó en agarrar este ritmo debido a las lesiones que no lo han dejado en el inicio de estos dos torneos, pero a pesar de esto ha sabido cómo recuperarse.

"Los dos torneos he iniciado las primeras jornadas lesionado, recuperándome de una lesión desafortunadamente. Yo creo que mentalmente soy muy fuerte porque me he sabido reponer y no es casualidad, porque sé lo que trabajo, sé lo que lo que me ha costado y como al principio lo decía, la perseverancia y el trabajo duro siempre tienen sus recompensas"

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: AMÉRICA VS PUMAS: EL AZTECA ESTARÁ A REVENTAR EN EL CLÁSICO CAPITALINO