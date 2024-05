César Luis Menotti: Así fue el paso y la influencia de 'El Flaco' por el futbol mexicano

César Luis Menotti falleció este domingo a la edad de 85 años, tras su deceso físico, el legado del exentrenador argentino se ha elevado y no podemos dejar pasar lo que 'El Flaco' hizo con la Selección Mexicana de Futbol y su paso por la Liga MX.

'El Flaco' tomó al Tricolor después de la sanción por el tema de los cachirules, razón por la cual la Selección Mexicana se perdió el Mundial de Italia en 1990, Menotti llegó al Tricolor en 1991 y dejó el banquillo apenas un año después.

Durante su estancia en nuestro país, al menos como entrenador del Tricolor, Menotti dirigió 16 partidos, ganando siete, empatando cinco y perdiendo cuatro, dejando un 54% de efectividad, marcando 32 goles y recibiendo solo 17 tantos.

El impacto de 'El Flaco' durante su paso en la Selección Mexicana se puede notar en frases de exjugadores del Tricolor que fueron dirigidos por Menotti, incluso por entrenadores de esa época, como el caso de Miguel Mejía Barón.

“Le puede molestar mucho a los nacionalistas, pero en el aspecto mental, Menotti le dio un gran empujón al jugador mexicano”, señaló Miguel Mejía Barón, asimismo, Benjamín Galindo aseguró: "Con Menotti teníamos la idea de jugar de tú a tú contra quien sea, era una mentalidad ganadora”.

Exjugadores como Ricardo Cadena y Ramiro Romero, en su momento, hablaron sobre la influencia que tenía el entrenador argentino: "Menotti era un gran personaje, había sido campeón del mundo y había dirigido al Barcelona. No sé si durante 15 días, o un poquito más, nos preparó para ese partido y, ya te imaginarás, en la primera charla nos dejó impresionados con todo lo que nos decía, pues era un filósofo del futbol”, habló Romero.

“Nosotros no parpadeábamos con todo lo que nos decía, porque tenía una capacidad para seducirte, para ‘llegarte’, para convencerte. Fue maravilloso, fue increíble, fue algo fabuloso que nos tocó vivir y que al final también nos permitió asistir a los Juegos Olímpicos de Barcelona”, contó Cadena.

“El futbol mexicano está ligado al futbol de Sudamérica. Es el futbol del chico que debe aprender a jugar muy chico para sobrevivir, porque la sociedad no lo protege. Me interesó venir porque los directivos tenían una idea clara de lo que querían. Me pareció que se podía hacer algo parecido a lo que hice en Argentina", contó César Luis Menotti en una entrevista con José Ramón Fernández tras salir del Tri.

'El Flaco' se retiró de los banquillos en Liga MX

Después de su paso en la Selección Mexicana, Menotti regresó a Argentina para dirigir a Boca Juniors e Independiente, voló a Italia para ser entrenador de la Sampdoria y volvió a su país natal para entrenar otra vez a 'El Rojo' y a Rosario Central.

Tras su última experiencia con Independiente, Menotti volvió a México para, por primera vez en su carrera, dirigir en la Liga MX, en 2006 tomó a La Franja del Puebla donde, después de dos juegos, dejó el cargo, un año después 'El Flaco' fue presentado con los Tecos de la U de G, donde, luego de dirigir 13 partidos, decidió retirarse de los banquillos.

