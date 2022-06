César Montes: ‘En la Selección Mexicana hay un grupo fuerte que apoya al cuerpo técnico’

La Selección Mexicana terminó su gira por Estados Unidos de una forma insípida, pues solo sumó una victoria y fue goleada por Uruguay. Ante la adversidad, César Montes, confesó que el equipo está unido, solo falta demostrarlo en la cancha.

“En la Selección hay un grupo bastante fuerte que apoya al cuerpo técnico y nosotros tenemos que demostrarlo en la cancha, tal vez por fuera no se note mucho lo que pasa dentro del grupo, pero es muy unido”, declaró Montes para ESPN.

Entre otros temas, César Montes pidió calma a la afición de Rayados, quienes han manifestado inconformidad con el plantel regiomontano por el bajo rendimiento. Montes pidió paciencia y sentenció que trabajarán para mejorar.

“Poquito de tranquilidad, paciencia, yo tengo seis, siete años en la institución, he pasado por altibajos y también me ha tocado estar abajo, me toca transmitir a mis compañeros el sentir de la afición, es difícil pasar por esta situación y nos toca trabajar para remediarla”, declaró el zaguero mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TORNEO MAURICE REVELLO: TRI SUB 21 CLASIFICÓ A LAS SEMIFINALES COMO MEJOR SEGUNDO DE GRUPO